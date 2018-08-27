شؤون فلسطينية

النيابة العامة تمنع النشر في قضية قتل مواطن وزوجته في بلدة يعبد بجنين

النيابة العامة تمنع النشر في قضية قتل مواطن وزوجته في بلدة يعبد بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك، قراراً يمنع بموجبه نشر أية تصريحات أو معلومات أو تفاصيل أو صور لأطفال تتعلق بحادثة مقتل مواطن وزوجته، والتي وقعت صباح اليوم في شقة سكنية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي.

وعليه يمنع النشر في القضية أعلاه، وبالتحديد تداول صور لأطفال الضحيتين تحت طائلة المسؤولية، وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال، ويؤثر على مجريات التحقيق، وسير الإجراءات، وجمع الأدلة، وصولاً إلى الحقيقة، ولإبعاد التحقيقات عن المؤثرات الإعلامية والرأي العام.

يذكر، أن الجريمة وقعت صباح اليوم، حيث تلقت الشرطة بلاغاً حول إطلاق النار على مواطن وزوجته من بلدة دير سامت غرب مدينة دورا من قبل مجهولين، وعلى الفور تحركت لمكان الحادث وعثرت على جثتين لمواطن وزوجته في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وطفلين على قيد الحياة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالتحفظ على الجثمانين، وتحويلهما للطب الشرعي، وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال حسب ما تقتضي مصلحتهما الفضلى.

أخبار ذات صلة

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

"التعاون الإسلامي" تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

توسعة جديدة للاحتلال في &#34;حائط البراق&#34;

توسعة جديدة للاحتلال في "حائط البراق"

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

عبر معبر (إيرز).. نائب الأمين العام للأمم المتحدة يصل قطاع غزة

عبر معبر (إيرز).. نائب الأمين العام للأمم المتحدة يصل قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

وزير الزراعة يعلن انطلاق موسم التمور

وزير الزراعة يعلن انطلاق موسم التمور

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

"التعاون الإسلامي" تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

توسعة جديدة للاحتلال في &#34;حائط البراق&#34;

توسعة جديدة للاحتلال في "حائط البراق"

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

منوعات

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية &#34;هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل&#34;

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية "هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل"

&#34;ناهد شريف&#34; كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

"ناهد شريف" كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

شاهد.. بسبب &#34;التان&#34; فرق شاسع بين لون &#34;صدر&#34; و&#34;بطن&#34; الفنانة نسرين طافش

شاهد.. بسبب "التان" فرق شاسع بين لون "صدر" و"بطن" الفنانة نسرين طافش

شاهد إطلالة &#34;جريئة&#34; لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور &#34;احترمي سنّك&#34;

شاهد إطلالة "جريئة" لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور "احترمي سنّك"

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل &#34;مين ما كان&#34;معي بالبرنامج

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل "مين ما كان"معي بالبرنامج

&#34;أفعال ينطبق عليها الاغتصاب&#34; مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

"أفعال ينطبق عليها الاغتصاب" مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

عربي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية