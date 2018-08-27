"التعاون الإسلامي" تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

دانت منظمة التعاون الإسلامي، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.





وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، "أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني".





كما دعا العثيمين المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تضع حداً لسياسات الاستيطان الإسرائيلي، التي من شأنها تقويض حل الدولتين.









رام الله - دنيا الوطن