شؤون فلسطينية

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت نتائج التقرير الاحصائي الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تموز 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 50.0% مقارنة مع الشهر السابق و80.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 58.1% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 47.9% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2017، حيث تم ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 4.9 مليون دولار.

شهادات المنشأ
ووفق التقرير ارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 10.2% مقارنة بالشهر السابق، بالمقابل لم تتغير هذه القيمة مقارنة مع الشهر المناظر 2017، وسجل عدد شهادات المنشأ أيضاً خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 16.8% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 5.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 437 شهادة منشأ بقيمة 8.1 مليون دولار

الشركات الجديدة المسجلة
وسجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى الوزارة ارتفاعا بنسبة 80.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 12.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين أن قيمة رأسمال الشركات ( المصرح به عند التسجيل) ارتفعت بنسبة 282.2% مقارنة بالشهر السابق، و101.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، حيث تم تسجيل 150 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 49.3 مليون دولار أمريكي تقريباً.

رخص الاستيراد
وحسب التقرير سجل عدد رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 54.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 8.6% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين سجلت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً 18.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث تم إصدار 2,769 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 124.2 مليون دولار.

السجل التجاري
اشار التقرير الى ان عدد التجار المسجلين في السجل التجاري انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا 30.1% بالمقارنة مع شهر تموز 2017، حيث تم تسجيل 93  تاجراً جديداً.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة
ووفق التقرير سجلت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 79.5% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 10.5% بالمقارنة مع تموز 2017، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً ارتفاعا بنسبة 81.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً 10.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017، كما شهدت قيمة الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعاً بنسبة 59.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، و24.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 1,312.343 كغم.

حقوق الملكية الفكرية
و أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 127 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 394 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 94 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع 3  وتسجيل 1 من الرسم والنموذج الصناعي، بينما لم يتم إيداع أي براءة اختراع، وتم تسجيل 4 براءة اختراع خلال شهر تموز. من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية خلال  الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 41.5% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 10.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث بلغ مجموع الإيرادات ما يقارب 220.3 ألف شيكل إسرائيلي.

خدمات اللامركزية
و أشارت نتائج التقرير أن عدد خدمات اللامركزية لشهر تموز شهد ارتفاعا بنسبة 39.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 5,719 خدمة من خلال مديرياتها الفرعية.

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