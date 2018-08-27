دعماً لـ (أونروا).. اليابان ستقدم 5.4 مليون دولار للمنظمة الدولية

قالت اليابان: إنها تخطط لتقديم مساعدة طارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسط تنامي المخاوف، بشأن الصعوبات المالية للوكالة بسبب تجميد الولايات المتحدة مساعداتها المالية.

رام الله - دنيا الوطنومن المقرر، أن تقدم الحكومة ⁧‫اليابانية‬⁩ المساعدة في نهاية الأسبوع الحالي، وقيمتها 5.4 مليون دولار، وفق ما أوردت صحيفة (الرأي) الأردنية.‏وستستخدم هذه التمويلات في توفير مساعدات غذائية لمليون فلسطيني في قطاع غزة، يواجهون إحدى أخطر الأزمات الإنسانية في المنطقة.وقد تضطر (أونروا) لتعليق أنشطتها بحلول نهاية الشهر المقبل، إذا لم تستطع سدّ عجز بأكثر من 200 مليون دولار.وحسب الصحيفة، يكثف الأردن اتصالاته وتحركاته وجهوده على الصعيدين العربي والدولي؛ لسد العجز المالي للوكالة، والذي يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ بمناطق عمل الوكالة الخمسة.