الاحتلال يستولي على قطعة أرضٍ لمواطن بحي الشيخ جراح في القدس

اقتحمت مجموعة من جنود وشرطة الاحتلال وسوائب المستوطنين، صباح الاثنين، قطعة أرض تعود للمواطن عبد الرزاق الشيخ في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة واستولوا عليها.





وقالت مصادر محلية في القدس، إن مشادات كلامية وقعت بين المواطنين وأصحاب الأرض من جهة، وبين جنود الاحتلال والمستوطنين من جهة ثانية.





يذكر أن "الشيخ جراح" يعتبر أكثر الأحياء المقدسية حساسية بموقعه وما يحتويه من مؤسسات دولية وفنادق وقنصليات وغيرها، وتسعى مؤسسة الاحتلال إلى تقاسم الأدوار مع جمعيات استيطانية للاستيلاء على عقارات وأراضي المواطنين في هذا الحي لتهويدها، علما أن الاحتلال والمستوطنين كانوا قد استولوا في السنوات السابقة على عدد من منازل وعقارات الحي وتحويلها الى بؤر استيطانية استفزازية للسكان.

رام الله - دنيا الوطن