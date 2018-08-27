بركة: الخميس المقبل سيشهد مظاهرة تضم عرباً ويهوداً رداً على الاعتداءات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنحمل رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل، محمد بركة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تعرض الشبان العرب الثلاثة على شاطئ حيفا للضرب المبرح من قبل شبان يهود، بعد معرفتهم بأنهم عرب، قائلاً: إن حكومة نتنياهو هي من أعطت الضوء الأخضر للاعتداء على الفلسطينيين وتعرضهم للإهانة، لاسيما من خلال سنها مؤخراً قانون القومية العنصري، الذي يبيح هدر دم الفلسطينيين والاعتداء عليهم.وقال بركة لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين: إن يوم الخميس المقبل، سيشهد مظاهرة على شاطئ بحر حيفا، تضم عرباً ويهوداً؛ احتجاجاً على هذا الاعتداء، إضافة إلى استمرار الحراك الشعبي والدولي ضد قانون القومية العنصري، موضحاً أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، إجراء عدة لقاءات في مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة؛ لإسقاط هذا القانون العنصري.