التفكجي: مشروع استيطاني جديد لدى الاحتلال لبناء 58 ألف وحدة استيطانية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مديرة دائرة الخرائط في (بيت الشرق)، خليل التفكجي، من خطورة إعلان سلطات الاحتلال عن بناء 111 وحدة استيطانية جديدة في بيت حنينا في القدس المحتلة، والتي تندرج في إطار مخطط القدس عام 2020.
وقال التفكجي لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين: إن هذا المخطط قائم على محاصرة القرى الفلسطينية بالمستوطنات، ومن ثم اختراقها وتفتيتها، عبر شق الشوارع وزرع البؤر الاستيطانية داخلها.
وكشف التفكجي عن مشروع استيطاني لدى الاحتلال لبناء ثمانٍ وخمسين ألف وحدة استيطانية، خلال العشر سنوات المقبلة.
حذر مديرة دائرة الخرائط في (بيت الشرق)، خليل التفكجي، من خطورة إعلان سلطات الاحتلال عن بناء 111 وحدة استيطانية جديدة في بيت حنينا في القدس المحتلة، والتي تندرج في إطار مخطط القدس عام 2020.
وقال التفكجي لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين: إن هذا المخطط قائم على محاصرة القرى الفلسطينية بالمستوطنات، ومن ثم اختراقها وتفتيتها، عبر شق الشوارع وزرع البؤر الاستيطانية داخلها.
وكشف التفكجي عن مشروع استيطاني لدى الاحتلال لبناء ثمانٍ وخمسين ألف وحدة استيطانية، خلال العشر سنوات المقبلة.
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