الرئيس سيُقدم طلب عضوية كاملة بالأمم المتحدة في أيلول المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدنان الحسيني، أن الرئيس محمود عباس، سيُقدم رسمياً طلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر القادم.وقال الحسيني لإذاعة (صوت فلسطين): إنه سيكون هناك قرارات صعبة ومصيرية، بعد خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال، واصفاً هذه الخطوات بالتدريجية، وحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة.وأوضح الحسيني، أن اجتماعاً لتنفيذية منظمة التحرير، سيُعقد اليوم وعلى أجندته موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية، وقضية اللاجئين، ناهيك عن مراجعة شاملة لقرارات المجلس المركزي، والقرارات السابقة.