محيسن: حماس تماطل بالمصالحة وأي اتفاق مع إسرائيل غير شرعي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن: إن ما جرى في القاهرة من اجتماعات بشأن المصالحة، سيتم عرض نتائجه على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم، على أن تعرض أيضاً على الاجتماع القادم لمركزية الحركة.وأعرب محيسن، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، عن اعتقاده ألا جديد بموقف حماس التي تماطل وتناور في تطبيق المصالحة، وتستمر في مساعيها للتهدئة مع إسرائيل والاتصالات التي تجريها بالخصوص، مشيراً إلى أن حركة فتح سيكون لها ردٌ على الورقة المصرية خلال الساعات القادمة.وشدد محيسن على أن أي اتفاق سيتم بين حماس وإسرائيل هو غير شرعي لأن حماس ليست مخولة بذلك من جهة، ولأن التهدئة التي يتم الحديث عنها، ستعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة في سياق تنفيذ (صفقة القرن)، من جهة أخرى.وأشار محيسن إلى أن المطلوب الآن عمل جاد ينطلق من رؤية الرئيس محمود عباس، التي طرحها في الأمم المتحدة مؤخراً، مضيفاً أن الحديث عن حل القضايا العالقة بصورة جزئية غير مجدٍ.