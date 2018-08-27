صحة غزة: لا استجابات من قبل الجهات المعنية لتوفير الوقود اللازم لمرافق الوزارة





وتعاني مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من شح في الوقود، اللازم لتشغل الأدوات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى والجرحى.





يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، وجهت العديد من المناشدات لتوفير الوقود اللازم لتشيغل الأدوات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى توفير شاحنات الأدوية لمخازن الوزارة.

رام الله - دنيا الوطنأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه لا يوجد أي استجابة من الجهات المعنية؛ لتوفير الوقود اللازم لمرافق وزارة الصحة.