"بدنا ولادنا".. حملة إلكترونية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سلوى حماد عن انطلاق الحملة الإلكترونية الخاصة بهذا الملف، اعتباراً من يوم أمس، بخطاب تعريفي بكل ما يتعلق بالجثامين المحتجزة لدى الاحتلال، وتستمر الحملة هذا الأسبوع بمجموعة من الفعاليات.وقالت حماد لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين: إن مائتين وثلاثةً وخمسين شهيداً وشهيدة، ما زالت جثامينهم محتجزة في مقابر الأرقام، فيما بقي ثمانيةٌ وعشرون جثماناً محتجزاً في ثلاجات الاحتلال، الذي يرفض تسليم هذه الجثامين لاستخدامها كورقة مساومة.وأضافت حماد، أن عدد الشهداء المفقودين، يصل إلى ثمانية وخمسين شهيداً.