شاهد: أجواء عائلية متميزة في عيد الأضحى بمدينة روابي

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتتنوعت أجواء عيد الأضحى المبارك في مدينة روابي، حيث تميزت عن غيرها من المدن الفلسطينية، الحفل الموسيقي المقام في المركز التجاري الـ (كيو سنتر)، إلى جانب الأجواء العائلية، والمتوافدين إلى مرافق روابي الترفيهية مثل مدينة الألعاب الداخلية الخاصة بالمدينة، ومرافقها التجارية من مقاهي، ومطاعم، ومحال تجارية، كلها اجتمعت في صورة واحدة لترسم الابتسامات على وجوه المواطنين بشكل عام والأطفال معنى العيد بشكل خاص.هذا وقد اكتظت ساحة الـ (كيو سنتر) بمواطني المدينة وزائريها، الذين جاؤوا من مختلف المناطق، حيث عبروا عن سعادتهم بجمال أجواء العيد العائلية في المدينة.