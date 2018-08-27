السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

تشهد العاصمة السودانية، نقصاً في الخبز منذ أسابيع، ما يُجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية.





وحسب (روسيا اليوم)، فقد أكد أصحاب المخابز، أنهم لم يتسلموا حصتهم كاملة من الطحين، وقال محمد المكي، صاحب مخبز: "منذ ما قبل عيد الأضحى بعشرة أيام، نحصل فقط على 50% من حصتنا اليومية من الطحين، ولذلك اضطررنا إلى خفض الإنتاج".



رام الله - دنيا الوطنوحسب الموقع، فقد أفاد مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، أن عدداً من مطاحن القمح، توقفت عن الإنتاج، نتيجة عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات المالية المتفق عليها مع المطاحن.ويستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ينتج منها 800 ألف طن، فيما يشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعاً في معدل التضخم، الذي بلغ وفق إحصاءات رسمية في تموز/ يوليو الماضي نحو 64%.