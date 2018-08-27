وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (تسنيم) الإيرانية: إن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي وصل إلى سوريا اليوم الأحد، في زيارة تستمر يومين؛ لعقد اجتماعات مع الرئيس بشار الأسد، ومسؤولين دفاعيين وعسكريين كبار.



وأوضحت الوكالة، أن حاتمي قال للأسد: "الناس، ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع، مدينون بالفضل للمعارك التي وقعت ضد الإرهابيين في سوريا".وعبر حاتمي للأسد عن أمله في تحرير كل أنحاء سوريا في وقت قريب، وعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فيما لفتت الوكالة إلى أن الأسد قال خلال الاجتماع: إن العلاقات بين سوريا وإيران قوية ومستقرة.