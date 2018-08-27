الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

الارتكاز التي لا تغيب من الوعي والعقل والقلب ولا تختفي من المشاعر، ودوما كانت القلب الذي ينبض ويضخ الدم في شرايين الجسد كله وفي المقدمة الشباب الذين تعول عليهم القدس في أن يمسحوا دمعها ويصنعون مستقبلها المرتبط بماضيها رغم أنف الاحتلال".



وأضاف، "الاحتلال يفعل الأعاجيب لتصبح القدس وفلسطين أرضاً بلا شعب وخاوية على عروشها، ليصنعوا لها تاريخاً مزيفاً ويدعون أنهم يرتبطون بها بوعد إلهي لا اعرف من أين جاء".



وأوضح الهباش، أن القدس اليوم تتجرع السم من الاحتلال ولا تموت، بل تقاوم ذلك السم الذي لا يزيدها إلى حضورا وحياة، وفي كل يوم تحضر القدس بطريقة أو بأخرى في السياسة والاقتصاد والوعي والدين والثقافة والتربية وغيرها.



وأشار إلى أن ادعاء ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل وإزالتها من طاولة المفاوضات لا يعني شيئاً، فالقدس هي القدس والقدس هي الأقصى والقيامة، وهي أرض المحشر والمنشر وهي بوابة السماء وأرض الإسراء وحبيبة عيسى ومحمد، ولن تكل القيادة

الفلسطينية من قول لا لكل مشاريع تصفية قضيتنا.



وقال الهباش: إن كل مشاريع الدولة المؤقتة ومشاريع التهدئة التي تحاول تمزيق الوقت على صخرة القدس ستفشل، وكل مشروع ليس فيه شيء من القدس سيموت، مشروع دولة غزة مشروع ميت قبل أن يولد لأنه يفتقد القدس، ويفتقر لكل مقومات الحياة،

فغزة ليست مفصولة عن فلسطين، وليست مقطوعة عن القدس فهي بعض من الجغرافيا الفلسطينية، وكل الجغرافيا الفلسطينية بدون القدس لا تساوي شيئاً.



رام الله - دنيا الوطنالقى الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في حفل افتتاح الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني التاسع والذي تنعقد اعماله في مدينة رام الله بتنظيم من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني والعربي من الداخل ومن الخارج والشتات وأراضي العام 48 احتفاءبالقدس عاصمة الشباب الإسلامي.ونقل قاضي القضاة، في كلمته تحيات الرئيس أبو مازن، وقال: "شرفني الرئيس أن أقف بينكم في ظلال القدس باعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين وعاصمة أبدية لكل الشباب الإسلامي والعربي من الأزل وإلى الأبد وليس لسنة واحدة، ودوماً كانت القدس نقطة