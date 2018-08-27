شؤون فلسطينية

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد
رام الله - دنيا الوطن
القى الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار
الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في حفل افتتاح الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني التاسع والذي تنعقد اعماله في مدينة رام الله بتنظيم من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني والعربي من الداخل ومن الخارج والشتات وأراضي العام 48 احتفاء
بالقدس عاصمة الشباب الإسلامي.

ونقل قاضي القضاة، في كلمته تحيات الرئيس أبو مازن، وقال: "شرفني الرئيس أن أقف بينكم في ظلال القدس باعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين وعاصمة أبدية لكل الشباب الإسلامي والعربي من الأزل وإلى الأبد وليس لسنة واحدة، ودوماً كانت القدس نقطة
 الارتكاز التي لا تغيب من الوعي والعقل والقلب ولا تختفي من المشاعر، ودوما كانت القلب الذي ينبض ويضخ الدم في شرايين الجسد كله وفي المقدمة الشباب الذين تعول عليهم القدس في أن يمسحوا دمعها ويصنعون مستقبلها المرتبط بماضيها رغم أنف الاحتلال".

وأضاف، "الاحتلال يفعل الأعاجيب لتصبح القدس وفلسطين أرضاً بلا شعب وخاوية على عروشها، ليصنعوا لها تاريخاً مزيفاً ويدعون أنهم يرتبطون بها بوعد إلهي لا اعرف من أين جاء".

وأوضح الهباش، أن القدس اليوم تتجرع السم من الاحتلال ولا تموت، بل تقاوم ذلك السم الذي لا يزيدها إلى حضورا وحياة، وفي كل يوم تحضر القدس بطريقة أو بأخرى في السياسة والاقتصاد والوعي والدين والثقافة والتربية وغيرها.

وأشار إلى أن ادعاء ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل وإزالتها من طاولة المفاوضات لا يعني شيئاً، فالقدس هي القدس والقدس هي الأقصى والقيامة، وهي أرض المحشر والمنشر وهي بوابة السماء وأرض الإسراء وحبيبة عيسى ومحمد، ولن تكل القيادة
الفلسطينية من قول لا لكل مشاريع تصفية قضيتنا.

وقال الهباش: إن كل مشاريع الدولة المؤقتة ومشاريع التهدئة التي تحاول تمزيق الوقت على صخرة القدس ستفشل، وكل مشروع ليس فيه شيء من القدس سيموت، مشروع دولة غزة مشروع ميت قبل أن يولد لأنه يفتقد القدس، ويفتقر لكل مقومات الحياة،
فغزة ليست مفصولة عن فلسطين، وليست مقطوعة عن القدس فهي بعض من الجغرافيا الفلسطينية، وكل الجغرافيا الفلسطينية بدون القدس لا تساوي شيئاً.

أخبار ذات صلة

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

النيابة العامة تمنع النشر في قضية قتل مواطن وزوجته في بلدة يعبد بجنين

النيابة العامة تمنع النشر في قضية قتل مواطن وزوجته في بلدة يعبد بجنين

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

"التعاون الإسلامي" تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

توسعة جديدة للاحتلال في &#34;حائط البراق&#34;

توسعة جديدة للاحتلال في "حائط البراق"

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

وزير الزراعة يعلن انطلاق موسم التمور

وزير الزراعة يعلن انطلاق موسم التمور

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

"التعاون الإسلامي" تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 وحدة استيطانية

توسعة جديدة للاحتلال في &#34;حائط البراق&#34;

توسعة جديدة للاحتلال في "حائط البراق"

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

الاقتصاد الوطني ترخص 9 مصانع وتسجل 150 شركة و93 تاجراً خلال الشهر الماضي

منوعات

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية &#34;هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل&#34;

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية "هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل"

&#34;ناهد شريف&#34; كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

"ناهد شريف" كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

شاهد.. بسبب &#34;التان&#34; فرق شاسع بين لون &#34;صدر&#34; و&#34;بطن&#34; الفنانة نسرين طافش

شاهد.. بسبب "التان" فرق شاسع بين لون "صدر" و"بطن" الفنانة نسرين طافش

شاهد إطلالة &#34;جريئة&#34; لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور &#34;احترمي سنّك&#34;

شاهد إطلالة "جريئة" لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور "احترمي سنّك"

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل &#34;مين ما كان&#34;معي بالبرنامج

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل "مين ما كان"معي بالبرنامج

&#34;أفعال ينطبق عليها الاغتصاب&#34; مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

"أفعال ينطبق عليها الاغتصاب" مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

عربي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية