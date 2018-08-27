دولي

بسبب قانون القومية.. نواب الكنيست العرب يتوجهون للأمم المتحدة

بسبب قانون القومية.. نواب الكنيست العرب يتوجهون للأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (i24news) الإسرائيلية: إن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، ضمن كتلة "القائمة المشتركة"، وبالتنسيق مع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يسعون إلى طرح إدانة إسرائيل بسبب قانون القومية، الذي وصفوه بأنه "يؤسس لأبرتهايد في إسرائيل".

وأوضحت القناة، أن عدداً من النواب العرب، الذين يشكلون القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي، ويمثلون كافة الأحزاب العربية في إسرائيل التي تخوض الانتخابات البرلمانية، يسعون عبر السفير الفلسطيني لتقديم مشروع إدانة إلى الأمم المتحدة الشهر القادم، وذلك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

وأضافت أن عدداً من الدبلوماسيين الإسرائيليين، تم تبليغهم بأن نواباً عرباً في الكنيست ومن بينهم عايدة توما سليمان، ويوسف جبارين، التقيا مؤخراً بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وقاما بعرض القانون، وقالوا "هذا القانون يذكّر بقوانين نظام الأبرتهايد، ولهذا نسعى إلى تجنيد الأغلبية لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على علم بذلك، وطلب الدبلوماسيون الإسرائيليون منه التحرك، ووفق ما نشرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن دانون طلب من رئيس الكنيست يولي ادليشطاين التدخل على اعتبار أن النواب العرب، يسعون إلى المس بإسرائيل والتشهير بها، والتسبب بضرر كبير.

وحذر دانون في رسالته لرئيس الكنيست، من أن النواب العرب في إسرائيل يتعاونون بشكل وثيق مع السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، واصفاً مساعي النواب العرب بـ"القيام بتدابير ترمي إلى تشويه سمعة إسرائيل وتضر بسمعتها من خلال نشر الدعاية والأكاذيب".

وشهد قانون القومية الذي أقرته الكنيست غضباًواسعاً في صفوف الجماهير العربية في إسرائيل، حيث شهدت البلاد مظاهرتين مركزيتين بمشاركة جماهيرية حاشدة ضد القانون، فيما هاجمت كتل المعارضة في البرلمان الإسرائيلي، القانون الذي يقول عنه معارضون: إنه يمس بالمساواة بين المواطنين في إسرائيل.

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