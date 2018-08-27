نتنياهو يزعم: حماس وإيران تشكلان تهديداً وجودياً لليهود

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن اليهود لا يزالون مهددين، معتبراً أن حركة حماس تشكل تهديداً وجودياً لهم.





وعدد نتنياهو أمام حوالى 300 يهودي ليتواني، تجمعوا في كنيس كورال في العاصمة فيلنيوس، التهديدات الوجودية التي يواجهها اليهود، من بينها إيران وحركة حماس، وفق ما أورد تلفزيون (i24news).







وأضاف نتنياهو، أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور لتوانيا: "بالنسبة للشعب اليهودي، ما الذي تغير خلال السنوات الـ 75؟ لا يزالون يسعون إلى تدميرنا".وتابع: "ما تغير هو قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا، وهذا تغيير كبير للتاريخ"،ويبلغ عدد اليهود حالياً حوالى ثلاثة آلاف من بين عدد سكان ليتوانيا البالغ 2.9 مليون نسمة.