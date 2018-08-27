عاجل

  • وصول نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جيمس ماك قولدريك لغزة عبر معبر إيرز

شؤون فلسطينية

حنان عشراوي: واشنطن تُقوّض حل الدولتين والقدس لن تخضع للمقايضة

حنان عشراوي: واشنطن تُقوّض حل الدولتين والقدس لن تخضع للمقايضة
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، إن قرار الإدارة الأمريكية بتقليص مساعدتها للفلسطينيين، هي خطوة تأتي في سياق برنامج سياسي لإدارة ترامب، ورأت أنها ابتزاز سياسي، وتدل على إفلاس سياسي وأخلاقي، مؤكدة أن واشنطن طالما لجأت لهذا الابتزاز.

وأضافت عشراوي في لقاء متلفز، أنه بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية، تريد أن تُخضع القرار السياسي الفلسطيني ليس فقط لها، ولكن للإرادة الإسرائيلية أيضاً، إذ تقوم إدارة ترامب بتنفيذ المخطط الصهيوني الأصولي الساعي لتنفيذ مخطط (إسرائيل الكبرى) على كل أرض فلسطين التاريخية، ومحو القضية الفلسطينية عن طريق إزالة كل القضايا الجوهرية التي تُشكل أساساً للحوار.

وأوضحت عشراوي أن الولايات المتحدة تقوم الآن وبشكل ممنهج ومدروس بإنهاء القضايا الجوهرية وحلها من جانب واحد بالشكل الذي تريده إسرائيل، مؤكدة أن قضية التمويل هي قضية مسألة عقابية وابتزاز سياسي، لافتة إلى أن واشنطن لم تكن هي الممول الأكبر ولم تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، إنما تُقدم أموالاً للبنية التحتية وتمويل بعض المؤسسات غير الحكومية، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 200 مليون دولار، الذي تم تقليصه لم يكن ممنوحاً للسلطة لكنها ستؤثر بالفعل على المشاريع والبرامج التي تُنفذ في الضفة وغزة.

وأشارت عشراوي إلى أن الادارة الأمريكية تريد المقايضة، وأن تقول للفلسطينيين: إن التنازل عن القدس، سيؤدي لتنازل إسرائيل بالمقابل، مشددة على عدم الخضوع لمثل هذه السياسة لأن القدس لا تخض للبيع أو المقايضة، ولن يتخلي عنها أي فلسطيني، ورأت أنه لا توجد أية إمكانية للتعاطي مع المخطط الأمريكي، متابعة أن واشنطن تقوم بتقويض خيار حل الدولتين كما تريده تل أبيب، ففي الماضي كانت الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل لكنها الآن شريكة في الجريمة، وأصبحت أداة تنفيذ للمخطط اليميني الإسرائيلي المتطرف.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستولي على قطعة أرضٍ لمواطن بحي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يستولي على قطعة أرضٍ لمواطن بحي الشيخ جراح في القدس

التفكجي: مشروع استيطاني جديد لدى الاحتلال لبناء 58 ألف وحدة استيطانية

التفكجي: مشروع استيطاني جديد لدى الاحتلال لبناء 58 ألف وحدة استيطانية

الرئيس سيُقدم طلب عضوية كاملة بالأمم المتحدة في أيلول المقبل

الرئيس سيُقدم طلب عضوية كاملة بالأمم المتحدة في أيلول المقبل

محيسن: حماس تماطل بالمصالحة وأي اتفاق مع إسرائيل غير شرعي

محيسن: حماس تماطل بالمصالحة وأي اتفاق مع إسرائيل غير شرعي

&#34;بدنا ولادنا&#34;.. حملة إلكترونية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام

"بدنا ولادنا".. حملة إلكترونية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام

شاهد: أجواء عائلية متميزة في عيد الأضحى بمدينة روابي

شاهد: أجواء عائلية متميزة في عيد الأضحى بمدينة روابي

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

الاحتلال يُبعد خديجة خويص وابنتها عن المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد خديجة خويص وابنتها عن المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على قطعة أرضٍ لمواطن بحي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يستولي على قطعة أرضٍ لمواطن بحي الشيخ جراح في القدس

التفكجي: مشروع استيطاني جديد لدى الاحتلال لبناء 58 ألف وحدة استيطانية

التفكجي: مشروع استيطاني جديد لدى الاحتلال لبناء 58 ألف وحدة استيطانية

&#34;بدنا ولادنا&#34;.. حملة إلكترونية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام

"بدنا ولادنا".. حملة إلكترونية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام

شاهد: أجواء عائلية متميزة في عيد الأضحى بمدينة روابي

شاهد: أجواء عائلية متميزة في عيد الأضحى بمدينة روابي

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

حنان عشراوي: واشنطن تُقوّض حل الدولتين والقدس لن تخضع للمقايضة

حنان عشراوي: واشنطن تُقوّض حل الدولتين والقدس لن تخضع للمقايضة

الاحتلال يُبعد خديجة خويص وابنتها عن المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد خديجة خويص وابنتها عن المسجد الأقصى

ادعيس: وفاة حاج من بيت لحم بمكة المكرمة

ادعيس: وفاة حاج من بيت لحم بمكة المكرمة

منوعات

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية &#34;هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل&#34;

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية "هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل"

&#34;ناهد شريف&#34; كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

"ناهد شريف" كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

شاهد.. بسبب &#34;التان&#34; فرق شاسع بين لون &#34;صدر&#34; و&#34;بطن&#34; الفنانة نسرين طافش

شاهد.. بسبب "التان" فرق شاسع بين لون "صدر" و"بطن" الفنانة نسرين طافش

شاهد إطلالة &#34;جريئة&#34; لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور &#34;احترمي سنّك&#34;

شاهد إطلالة "جريئة" لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور "احترمي سنّك"

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل &#34;مين ما كان&#34;معي بالبرنامج

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل "مين ما كان"معي بالبرنامج

&#34;أفعال ينطبق عليها الاغتصاب&#34; مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

"أفعال ينطبق عليها الاغتصاب" مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

عربي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية