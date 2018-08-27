حنان عشراوي: واشنطن تُقوّض حل الدولتين والقدس لن تخضع للمقايضة

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، إن قرار الإدارة الأمريكية بتقليص مساعدتها للفلسطينيين، هي خطوة تأتي في سياق برنامج سياسي لإدارة ترامب، ورأت أنها ابتزاز سياسي، وتدل على إفلاس سياسي وأخلاقي، مؤكدة أن واشنطن طالما لجأت لهذا الابتزاز.





وأضافت عشراوي في لقاء متلفز، أنه بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية، تريد أن تُخضع القرار السياسي الفلسطيني ليس فقط لها، ولكن للإرادة الإسرائيلية أيضاً، إذ تقوم إدارة ترامب بتنفيذ المخطط الصهيوني الأصولي الساعي لتنفيذ مخطط (إسرائيل الكبرى) على كل أرض فلسطين التاريخية، ومحو القضية الفلسطينية عن طريق إزالة كل القضايا الجوهرية التي تُشكل أساساً للحوار.





وأوضحت عشراوي أن الولايات المتحدة تقوم الآن وبشكل ممنهج ومدروس بإنهاء القضايا الجوهرية وحلها من جانب واحد بالشكل الذي تريده إسرائيل، مؤكدة أن قضية التمويل هي قضية مسألة عقابية وابتزاز سياسي، لافتة إلى أن واشنطن لم تكن هي الممول الأكبر ولم تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، إنما تُقدم أموالاً للبنية التحتية وتمويل بعض المؤسسات غير الحكومية، مشيرة إلى أن مبلغ الـ 200 مليون دولار، الذي تم تقليصه لم يكن ممنوحاً للسلطة لكنها ستؤثر بالفعل على المشاريع والبرامج التي تُنفذ في الضفة وغزة.





وأشارت عشراوي إلى أن الادارة الأمريكية تريد المقايضة، وأن تقول للفلسطينيين: إن التنازل عن القدس، سيؤدي لتنازل إسرائيل بالمقابل، مشددة على عدم الخضوع لمثل هذه السياسة لأن القدس لا تخض للبيع أو المقايضة، ولن يتخلي عنها أي فلسطيني، ورأت أنه لا توجد أية إمكانية للتعاطي مع المخطط الأمريكي، متابعة أن واشنطن تقوم بتقويض خيار حل الدولتين كما تريده تل أبيب، ففي الماضي كانت الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل لكنها الآن شريكة في الجريمة، وأصبحت أداة تنفيذ للمخطط اليميني الإسرائيلي المتطرف.

رام الله - دنيا الوطن