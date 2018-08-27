الاحتلال يُبعد خديجة خويص وابنتها عن المسجد الأقصى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن الطفلة المقدسية شفاء أبو غالية (16 عاماً) بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، وذلك عقب التحقيق معها بمركز التوقيف المعروف باسم (القشلة) في باب الخليل بالقدس القديمة، لعدّة ساعات.





وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الطفلة أبو غالية ظهر أمس، خلال خروجها من المسجد الأقصى من جهة باب حطة، علماً أن الاحتلال سبق هذا القرار بقرار مشابه، بإبعاد والدة الطفلة أبو غالية، خديجة خويص عن المسجد الأقصى والقدس القديمة لستة شهور.

رام الله - دنيا الوطن