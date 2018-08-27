ادعيس: وفاة حاج من بيت لحم بمكة المكرمة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس، فجر اليوم الاثنين، عن وفاة الحاج كامل تايه محمد عبيات من مدينة بيت لحم، في مكة المكرمة، عقب انتهائه من أداء نسك طواف الوداع.





وقال إدعيس، إن الحاج عبيات توفاه الله سبحانه وتعالى، بعد أن أنهى طواف الوداع، وتم دفن جثمانه في مكة المكرمة بعد صلاة الفجر، وهو من حجاج الطيران، وكان من المفترض أن يعود صباحاً لأرض الوطن عبر مطار جدة، وكان يرافقه اثنان من أبنائه ومعهم زوجاتهم، والذين سيعودون، كما هو مقرر صباح اليوم إلى فلسطين.





وأكد ادعيس، الذي نعى الفقيد عبيات، أن طواقم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المرافقة لحجاج الطيران، والتي تتواجد إلى الآن في مكة، تابعت كافة الإجراءات المتعلقة بالدفن، سائلاً الله للفقيد الرحمة والغفران، ولأهله الصبر والسلوان.





وبوفاة الحاج كامل عبيات، يرتفع عدد حالات وفيات بعثة حجاج فلسطين إلى اثنين، حيث كانت توفيت الحاجة سالمة أحمد اللوح من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في مكة المكرمة.

رام الله - دنيا الوطن