عاجل

  • وصول نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جيمس ماك قولدريك لغزة عبر معبر إيرز

عربي

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة النهضة التونسية، إنها ترفض مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بخصوص المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وأعلن مجلس شورى الحركة في نهاية دورته التي عقدها يومي 25 و26 آب/ أغسطس الجاري تمسكه بنظام المواريث، كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية في تونس، وفق ما أوردت (عربي 21).

وانتقد المجلس مبادرة السبسي حول الميراث، واعتبر أنها "تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع"، فضلاً عن "تعارضها مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية"، وفق البيان الختامي الصادر عن مجلس الشورى.

وأكد البيان، أن المجلس يدعم كل مسعى لتطوير مجلة الأحوال الشخصية، بما يسهم في ضمان حقوق المرأة، واشترط ألا يتعارض ذلك مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور.

وأعلن المجلس تمسّكه بخيار التوافق لتجاوز كل صعوبات المرحلة، داعياً مجلس الحكومة إلى "إنفاذ الإصلاحات دون تردد، وتشريك أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة مقترحات عملية؛ لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير، والعمل على التحكم في الأسعار".

كما طالب المجلس الحكومة بتهيئة البلاد لانتخابات 2019 "دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح، وذلك ضماناً لنجاحها في مهامها".

أخبار ذات صلة

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

وفد مصري رفيع المستوى يزور إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

وفد مصري رفيع المستوى يزور إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن

الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

سعوديون يُطالبون بتمديد الإجازة الصيفية

سعوديون يُطالبون بتمديد الإجازة الصيفية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على قطعة أرضٍ لمواطن بحي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يستولي على قطعة أرضٍ لمواطن بحي الشيخ جراح في القدس

التفكجي: مشروع استيطاني جديد لدى الاحتلال لبناء 58 ألف وحدة استيطانية

التفكجي: مشروع استيطاني جديد لدى الاحتلال لبناء 58 ألف وحدة استيطانية

&#34;بدنا ولادنا&#34;.. حملة إلكترونية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام

"بدنا ولادنا".. حملة إلكترونية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام

شاهد: أجواء عائلية متميزة في عيد الأضحى بمدينة روابي

شاهد: أجواء عائلية متميزة في عيد الأضحى بمدينة روابي

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

الهباش: كل مشروع سياسي لا يتضمن القدس عاصمة لفلسطين ميت قبل أن يُولد

حنان عشراوي: واشنطن تُقوّض حل الدولتين والقدس لن تخضع للمقايضة

حنان عشراوي: واشنطن تُقوّض حل الدولتين والقدس لن تخضع للمقايضة

الاحتلال يُبعد خديجة خويص وابنتها عن المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد خديجة خويص وابنتها عن المسجد الأقصى

ادعيس: وفاة حاج من بيت لحم بمكة المكرمة

ادعيس: وفاة حاج من بيت لحم بمكة المكرمة

منوعات

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية &#34;هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل&#34;

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية "هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل"

&#34;ناهد شريف&#34; كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

"ناهد شريف" كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

شاهد.. بسبب &#34;التان&#34; فرق شاسع بين لون &#34;صدر&#34; و&#34;بطن&#34; الفنانة نسرين طافش

شاهد.. بسبب "التان" فرق شاسع بين لون "صدر" و"بطن" الفنانة نسرين طافش

شاهد إطلالة &#34;جريئة&#34; لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور &#34;احترمي سنّك&#34;

شاهد إطلالة "جريئة" لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور "احترمي سنّك"

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل &#34;مين ما كان&#34;معي بالبرنامج

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل "مين ما كان"معي بالبرنامج

&#34;أفعال ينطبق عليها الاغتصاب&#34; مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

"أفعال ينطبق عليها الاغتصاب" مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

عربي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية