الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة ويُصادر مطبعة ومركبة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واقتحامات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.





فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت قسام عبد الكريم البرغوثي، ومؤمن كفاح البرغوثي، وورد عصام البرغوثي، كما اعتقلت الأسير المحرر جمال كرامة، من محافظة الخليل.





وفي بلدة الخضر في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال رأفت صلاح، ومنصور نصري صلاح، ومحمد عيسى غنيم، كما اعتقلت الأسير المحرر ياسين بدير، ومجدي أبو عكر من مخيم عايدة.





في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال (مطبعة المناهل) في مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وصادرت محتوياتها، علما أنها تعود للأسير غسان ذوقان، ونجله الأسير معاذ، اللذين تم اعتقالهما قبل ما يقارب الشهر، واعتقال النجل الآخر براء بعدهما بأيام.





كما صادرت قوات الاحتلال مركبة المعتقل مجدي أبو عكر في مخيم عايدة، ودراجة هوائية؛ كما اقتحمت منازل أسرى محررين في المخيم.





واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عبد الله شناعة في مدينة قلقيلية.





وشهد مخيم بلاطة ومدخل بلدة كوبر، اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن