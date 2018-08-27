كشف أولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية (الإعادة)





وأكدت أن لجنة الانتخابات، ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة والبت فيها، وتكون قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة بقضايا الانتخابات، والتي يكون قرارها في هذه الاستئنافات نهائياً.



يذكر، أن الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين، سينشر يوم 8 أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث يتزامن هذا التاريخ مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.



رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، الكشف الأولي بأسماء القوائم المرشحة، وأسماء المرشحين للانتخابات المحلية/ الإعادة، وذلك في مكاتبها في المحافظات، وفي مقار الهيئات المحلية، وعلى موقعها الإلكتروني.وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها، أن هدف نشر الكشف هو تمكين ممثلي القوائم من الاطلاع والتأكد من صحة بيانات القائمة ومرشحيها، وإطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وإتاحة الفرصة لتقديم اعتراضات على القوائم والمرشحين، ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.ويستمر قبول الاعتراضات لمدة ثلاثة أيام- خلال ساعات الدوام الرسمي- اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ولغاية مساء يوم الأربعاء المقبل، حيث يحق لأي مواطن خلال هذه الفترة، تقديم اعتراض خطي على أي قائمة أو مرشح إلى مكتب اللجنة في المنطقة الانتخابية التي تتبع لها الهيئة المحلية، مبيناً في الطلب أسباب الاعتراض، ومؤَيداً بالإثباتات اللازمة.