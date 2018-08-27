الشيخ: المصالحة الفلسطينية مفتاح التهدئة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: إن المصالحة الفلسطينية، تعتبر مفتاح كافة الملفات في غزة، سواء التهدئة أو المشاريع.



جاء تصريحات الشيخ من العاصمة المصرية (القاهرة)، والتي يزورها حالياً، ضمن وفد من حركة فتح؛ لبحث ملفي المصالحة والتهدئة.





ويضم وفد فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، ومفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.وكان الأحمد، قد أكد أن وفد حركة فتح، أبلغ الأشقاء في مصر، أنه سيتم الرد النهائي على الورقة المصرية بشأن المصالحة الوطنية خلال أقل من 24 ساعة.وأضاف الأحمد، في تصريحات له عقب لقاء وفد حركة فتح مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية أمس الأحد، أن المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الفلسطيني، أكدوا أنهم لن يقبلوا الحديث عن ميناء ومطار إلا في قطاع غزة، وليس خارج فلسطين، كما أكدوا أنه لا بد من إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات، وجاء هذا رداً على الإشاعات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).