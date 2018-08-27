الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أدنى من معدلها السنوي

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وغداً الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.