شؤون فلسطينية

مقتل رجل وزوجته من الخليل برصاص مجهولين في جنين

مقتل رجل وزوجته من الخليل برصاص مجهولين في جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين، عن مقتل رجل وزوجته في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وذلك بإطلاق النار عليهما فجر اليوم.

وأكد المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن هوية القتلة لا زالت مجهولة، وكشف أنهما من سكان محافظة الخليل، وكانا مستأجرين في جنين.

وقال ارزيقات: إن الشرطة باشرت على الفور بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.




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