الرئيس يعتمد استحقاق مالي للضباط العاملين في الاجهزة الامنية

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً باعتماد استحقاق مالي للضباط العاملين الذين يحملون رتبة (العميد) والذي يستحقون الترقية الى رتبة (اللواء) في الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية.وجاء قرار الرئيس استنادا الى قانون خدمة القوى الأمنية، وأنه يعتبر نافذ من تاريخ 19/8/2018.