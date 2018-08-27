شؤون فلسطينية

بدران: تأجيل مباحثات التهدئة في القاهرة

بدران: تأجيل مباحثات التهدئة في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
كشف حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه تم تأجيل مباحثات الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة، حول ملفي التهدئة والمصالحة، لعدة ايام.

وقال بدران في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "موقفنا ثابت في الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011".

وأضاف: "مؤمنون بأن كل ما يتعلق بغزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية، يجب أن تدار بتوافق وطني".

وكان من المقرر أن يتم عقد مباحثات بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، والتي سناقش فيها ملفي التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ولكن تم تاجيل هذه المباحثات.

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