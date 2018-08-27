شؤون فلسطينية

التربية: نرفض تسييس الزيارات الأكاديمية واستغلالها كمنصات لغسل الأدمغة

التربية: نرفض تسييس الزيارات الأكاديمية واستغلالها كمنصات لغسل الأدمغة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي رفضها واستنكارها لتسييس الزيارات الأكاديمية والعلمية واستغلالها كمنصات لغسل أدمغة الطلبة وفصلهم عن قيادتهم الفلسطينية.

جاء ذلك رداً على استقبال المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرنبلات في البيت الأبيض الخميس الماضي طلبة من مدارس ثانوية فلسطينية ضمن برنامج تبادل  طلابي ممول من الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ حاول جرنبلات خلال اللقاء التأثير على الطلبة وغسل أدمغتهم لتقبل ما يسمى "المبادرة الأمريكية للسلام" غير العادلة والتي تسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره؛ كما حاول جرنبلات زعزعة ثقة الطلبة بقيادتهم الفلسطينية.  

ورفضت الوزارة الإساءة تلميحاً أو تصريحاً للقيادة الفلسطينية وموقفها المشرف؛ مؤكدةً أن هذه محاولات يائسة للنيل من القيادة الفلسطينية وتسويق المبادرة الأمريكية التي رفضها الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وأكدت الوزارة أنه وفي حال استمرار عملية تسييس البرنامج فإنها ربما لن تعترف بالعام الدراسي المقتطع لصالحه، منوهةً إلى أنها ربما ستدعو الطلبة المشاركين في هذا البرنامج؛ للعودة إلى أرض الوطن وإلا فإنهم سيخسرون اعتراف الوزارة؛ مؤكدةً جاهزيتها لاستيعابهم في مدارسهم حتى بعد بداية العام الدراسي، لافتةً إلى أنها ستتابع هذه الحالة بشكل حثيث وبكل اهتمام، مشيرةً إلى أنها شرعت في دراسة البرنامج وتقييمه لاتخاذ الموقف الأنسب حياله اعتباراً من العام الدراسي القادم.

يشار إلى أن المشاركة في هذا البرنامج تتم بمبادرة شخصية من الطلبة وذويهم ودون ترشيح من وزارة التربية.

أخبار ذات صلة

الرئيس يعتمد استحقاق مالي للضباط العاملين في الاجهزة الامنية

الرئيس يعتمد استحقاق مالي للضباط العاملين في الاجهزة الامنية

بدران: تأجيل مباحثات التهدئة في القاهرة

بدران: تأجيل مباحثات التهدئة في القاهرة

فتح: حق العودة مقدّس ولا يملك أحد الحق في تجاوزه

فتح: حق العودة مقدّس ولا يملك أحد الحق في تجاوزه

عائلة المجدلاوي تكشف تفاصيل حول استشهاد ابنها هاني برصاص الاحتلال شمال القطاع

عائلة المجدلاوي تكشف تفاصيل حول استشهاد ابنها هاني برصاص الاحتلال شمال القطاع

إصابة 10 مواطنين بجروح في حادث تصادم شمال أريحا

إصابة 10 مواطنين بجروح في حادث تصادم شمال أريحا

فتح: قرار (فيفا) بحق الرجوب ظالم ومُسيّس

فتح: قرار (فيفا) بحق الرجوب ظالم ومُسيّس

فتح معبر رفح لعودة حجاج المحافظات الجنوبية اعتباراً من اليوم الاثنين

فتح معبر رفح لعودة حجاج المحافظات الجنوبية اعتباراً من اليوم الاثنين

الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفلة (13 عاماً) في الخليل

الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفلة (13 عاماً) في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

فتح: حق العودة مقدّس ولا يملك أحد الحق في تجاوزه

فتح: حق العودة مقدّس ولا يملك أحد الحق في تجاوزه

التربية: نرفض تسييس الزيارات الأكاديمية واستغلالها كمنصات لغسل الأدمغة

التربية: نرفض تسييس الزيارات الأكاديمية واستغلالها كمنصات لغسل الأدمغة

الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفلة (13 عاماً) في الخليل

الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفلة (13 عاماً) في الخليل

السياحة تشهد ارتفاعاً بنسبة 11% خلال عيد الأضحى

السياحة تشهد ارتفاعاً بنسبة 11% خلال عيد الأضحى

اتحاد الجاليات الفلسطينية: التهدئة بصيغتها الحالية جزء من (صفقة القرن)

اتحاد الجاليات الفلسطينية: التهدئة بصيغتها الحالية جزء من (صفقة القرن)

أبو هولي: الولايات المتحدة تقدمت على إسرائيل في تصفية المشروع الوطني

أبو هولي: الولايات المتحدة تقدمت على إسرائيل في تصفية المشروع الوطني

اشتية: محاولات أمريكا لشطب قضية اللاجئين والقدس ستدفعنا للمطالبة بحل على أساس فلسطين التاريخية

اشتية: محاولات أمريكا لشطب قضية اللاجئين والقدس ستدفعنا للمطالبة بحل على أساس فلسطين التاريخية

الشرطة تقبض على شخص أثناء ترويجه عملة مزيفة في الخليل

الشرطة تقبض على شخص أثناء ترويجه عملة مزيفة في الخليل

منوعات

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو&#34;مثير للجدل&#34; حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو"مثير للجدل" حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم &#34;ملحدون&#34;

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم "ملحدون"

فيديو: فنانات مع العلاقات &#34;غير الشرعية&#34;.. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

فيديو: فنانات مع العلاقات "غير الشرعية".. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

محادثة تكشف &#34;حلم&#34; رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

محادثة تكشف "حلم" رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

عربي

وفد مصري رفيع المستوى يزور إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

وفد مصري رفيع المستوى يزور إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن

الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية