شؤون فلسطينية

عائلة المجدلاوي تكشف تفاصيل حول استشهاد ابنها هاني برصاص الاحتلال شمال القطاع

عائلة المجدلاوي تكشف تفاصيل حول استشهاد ابنها هاني برصاص الاحتلال شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت عائلة الجدلاوي في مدينة غزة تفاصيل  حول ظروف استشهاد ابنها هاني محمد عودة المجدلاوي، برصاص الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين الماضي، شمال قطاع غزة، مؤكدة أن مجهولون اخترقوا حسابات اخوة الشهيد هاني على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ونشروا بأسمائهم بعد المعلومات.

واوضحت العائلة في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم الأحد، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشهيد هاني تعود السير فجرا إلى البحر، وشراء سمك طازج من الصيادين، لافتة إلى أنه في يوم استشهاده، خرج كعادته وبعد فترة غياب طويلة غير عادية، فُقِد الاتصاب به، حتى وقت الظهيرة.

وقالت: "في تمام الساعة الثالثة ظهراً، شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة لشهيد مجهول الهوية، وتم التعرف عليه من خلالها".

وأشارت العائلة في بيانها، إلى أن ابنها هاني يعمل بمهنة إنسانية، ولم يعهد عليه غير ذلك، منوهة في الوقت ذاته إلى أنه انساني نباتي، كما انه يعمل بدوام كامل حتى الساعة الخامسة مساءً.

وفي السياق، قالت العائلة: "لم نلحظ عليه أن له أي نشاط تنظيمي، كما لم نعهد عليه أي انخراط بتدريبات أو أعمال عسكرية، وما تم نشره عن شراء السلاح، انما سمعنا عنه من الاعلام، حيث انه لم يترك اي وصية خلفه تدلل على انه بطريقه لعمل شيء".

وأضافت: "علاقاته كانت نموذجية مع أسرته وجيرانه وعائلته وأصدقائه، كما أن وضعه الأسري والعاطفي والمادي والمهني كان في غاية الاستقرار".

وتابعت بقولها: "الرواية الوحيدة الموجودة لدينا حول ظروف استشهاد هي رواية الجيش الإسرائيلي التي لا نصدقها ولا نثق بها".

وطالبت العائلة في بيانها، التحقيق في كيفية استشهاد ابنهم هاني، ونشر التحقيق في وسائل الاعلام، داعية في الوقت ذاته، كافة المؤسسات والهيئات ومراكز حقوق الانسان بالعمل على تسلمنا جثمان الشهيد هاني؛ ليتسنى لها دفنه.

وكان الشاب هاني المجدلاوي قد استشهد يوم الاثنين الماضي، بعد أن طلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه، بزعم أنه اطلق النار تجاه جنود الاحتلال الاسرائيلي، بعد محاولته التسلل الى (كيبوتس زيكيم) المطل على المنطقة الساحلية المجاورة لحدود شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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