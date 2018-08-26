أفغانستان.. مصرع زعيم تنظيم الدولة في غارة جوية





وأورد أن "سعد ارهابي تزعم تنظيم الدولة بعد مقتل سلفه عبد الحسيب لوغاري" بضربة أميركية في أبريل 2017.



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد رجحت أن يؤثر موت لوغاري "بشكل كبير على عمليات تنظيم الدولة في أفغانستان وأن يساهم في القضاء عليه".



وأبدى المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي، ترحيبه بموت أمير تنظيم الدولة في ننغرهار وقال إن ذلك "يؤكد تصميم الحكومة على مكافحة الإرهاب".





وأشار إلى أن تنظيم "تنظيم الدولة تكبّد خسائر فادحة في أفغانستان".



رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولون أفغان، يوم الأحد، مصرع زعيم تنظيم الدولة وعشرة متطرفين آخرين في التنظيم إثر غارة جوية في شرق البلاد، مساء السبت، وسط توقعات بأن تؤثر الخسارة إلى مزيد من الانحسار لنشاط المتشددين في أفغانستان.وأوضحت مديرية الأمن الوطني (أجهزة الاستخبارات الأفغانية)، في بيان، أن "أمير تنظيم الدولة سعد إرهابي قُتل في الليلة الماضية عند الساعة 22:05 في بلدة جانغال كالي في إقليم خوجياني في ولاية ننغرهار مع عشرة من مقاتليه".وأضافت مديرية الأمن أنها "عملية مشتركة بين القوات الجوية الأفغانية والأجنبية" وهذا يعني القوات الأميركية لأنها الوحيدة في التحالف التابع لحلف شمال الأطلسي التي تقوم بقصف جوي.وأضافت المديرية "تم تدمير قاعدتين (للتنظيم) وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة"، وفق ما نقلت (رويترز).وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني إن مسؤولا في "العملية المشتركة لقي مصرعه".