مصرع أربعة أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية ومقتل مشتبه به







رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون، في إطلاق نار عشوائي وقع مساء اليوم الأحد، بولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.وقالت قناة (نيوز 4 جاكس) المحلية، نقلاً عن مصادر: "إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا في حادثة إطلاق النار".ونشر رئيس شرطة جاكسونفيل تغريدة عبر (تويتر) قال فيها: "إن حادث إطلاق نار عشوائي وقع بجاكسونفيل"، مطالباً الجماهير بالابتعاد عن المكان لأنه غير آمن حالياً.وأضاف: "إن مشتبهاً به قتل في حادث إطلاق نار، مشيراً إلى أنه من غير المعروف، إن كان مشتبه به ثانٍ موجود بالمنطقة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن عملية البحث متواصلة.وأفادت بأن مسلحاً أطلق النار في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة.