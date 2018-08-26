إصابة 10 مواطنين بجروح في حادث تصادم شمال أريحا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 10 مواطنين بجروح وصفت إصابات حالة ثمانية منهم بالمتوسطة، في حادث تصادم بين مركبتين وقع مساء اليوم الأحد، شمال محافظة أريحا.
وأوضح الدفاع المدني في بيان له، أن طواقمه تعاملت مع حادث تصادم مركبتين شمال محافظة أريحا، وعملت على إجلاء الإصابات، وتسليمها لمركبات الهلال الأحمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أصيب 10 مواطنين بجروح وصفت إصابات حالة ثمانية منهم بالمتوسطة، في حادث تصادم بين مركبتين وقع مساء اليوم الأحد، شمال محافظة أريحا.
وأوضح الدفاع المدني في بيان له، أن طواقمه تعاملت مع حادث تصادم مركبتين شمال محافظة أريحا، وعملت على إجلاء الإصابات، وتسليمها لمركبات الهلال الأحمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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