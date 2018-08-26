شؤون فلسطينية

فتح معبر رفح لعودة حجاج المحافظات الجنوبية اعتباراً من غدٍ الاثنين

فتح معبر رفح لعودة حجاج المحافظات الجنوبية اعتباراً من غدٍ الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاحد، عن فتح معبر رفح البري لعودة الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، السابع والعشرين من الشهر الجاري، وحتى الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يستأنف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتباراً من الثلاثاء، الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضحت، أنه في ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينيين، بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج، فمن المقرر أن تقتصر حركة السفر عبر معبر رفح البري من يوم غد الاثنين، وحتى الثالث من الشهر المقبل من مصر إلى قطاع غزة على عودة الحجاج الفلسطينيين فقط، على أن تستمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البلاد، بنفس القواعد المنظمة للعمل، وسيتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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