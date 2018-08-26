الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفلة (13 عاماً) في الخليل

رام الله - دنيا الوطنحققت الشرطة والنيابة العامة الفلسطينية في مدينة الخليل، مساء اليوم الأحد، بظروف وفاة طفلة (13 عاماً) من بلدة إذنا غرب المدينة.وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي له: "وصلت الطفلة للمستشفى جثة متوفاة، بعد أن أغمي عليها داخل أحد المتنزهات ببلدة إذنا".وأشار ارزيقات إلى أن النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثمان وإحالته إلى معهد الطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على أسباب الوفاة.