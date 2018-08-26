دولي

بينهم ستة أطفال.. مصرع ثمانية أشخاص في حريق بناية بمدينة شيكاغو

بينهم ستة أطفال.. مصرع ثمانية أشخاص في حريق بناية بمدينة شيكاغو
رام الله - دنيا الوطن
 لقي ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، مصرعهم، وأُصيب اثنان آخران، بحريق اندلع في إحدى البنايات السكنية في مدينة شيكاغو الأميركية.

ونقلت محطة (فوكس نيوز) الأميركية، عن مصلحة الإطفاء، أن الحريق اندلع الساعة الرابعة فجراً في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، لم تكن مزودة بأجهزة إنذار الحريق، وتقع في الجانب الشرقي لمدينة شيكاغو.

وقالت المحطة: "إن الحريق أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، وإصابة اثنين آخرين، جرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما خطرة.


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