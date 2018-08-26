القناة 14: ليبرمان يَأمر بفتح معبر (إيرز) شمال قطاع غزة ابتداءً من غدٍ الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أمراً بفتح معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة ابتداءً من غدٍ الاثنين، نتيجة حالة الهدوء التي سادت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 الإسرائيلية.
أصدر أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أمراً بفتح معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة ابتداءً من غدٍ الاثنين، نتيجة حالة الهدوء التي سادت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 الإسرائيلية.
قرار ليبرمان، جاء بعد التشاور مع الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) ومكتب تنسيق الأنشطة الحكومية، بحسب القناة ذاتها.
وكان ليبرمان قد أصدر قبل أسبوع قراراً بإغلاق معبر بيت حانون/ إيرز بشكل كامل، وذلك بسبب استمرار التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
التعليقات