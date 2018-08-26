السياحة تشهد ارتفاعاً بنسبة 11% خلال عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنشهدت الأراضي الفلسطينية، طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، حركة سياحية نشطة، وخاصة في المدن والمحافظات السياحية والمتنزهات والفنادق.بدوره، قال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، في بيان، اليوم الأحد: "إن دراسة تحليلية صادرة عن إدارة شرطة السياحة والآثار، أظهرت بأن السياحة المحلية والأجنبية، قد شهدت ارتفاعاً بما نسبته 11% عما كانت عليه في الأعوام الماضية من نفس الفترة".وأشار إلى أن الشرطة، عملت على تأمين دخول السياح للأماكن السياحية، والمتنزهات، وتقديم المساعدة الإرشاد والتوجيه لهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف ارزيقات: "عدد السياح المحليين والأجانب بلغ 317225 سائحاً وسائحة محلياً وأجنبياً، وسجلت نسبة المبيت بالفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5% وقد بلغ عدد النزلاء فيها 15770".