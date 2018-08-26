إسرائيل تُحبط محاولة سرقة معلومات حساسة من آلاف الجنود

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (كان) الإسرائيلي، عن اعتقال أربعة أشخاص هم مدنيان وجنديان من الجيش الإسرائيلي بشبهة سرقة معلومات حساسة عن مئات آلاف الجنود من قاعدة بيانات تابعة لوحدة التجنيد واستخدامها لأغراض تجارية.



وأوضح الموقع، أن سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية اشتبهت أن المعتقلين قاموا منذ عام 2011 بالاتصال مع جنود أنهوا الخدمة العسكرية بتعريف أنفسهم على أنهم من مركز الجنود المسرحين بهدف التسويق عبر الهاتف، كما يشتبه في الأربعة ببيع هذه المعلومات الى أطراف ثالثة.يذكر أن حركة (حماس) تحاول من جانبها الاستيلاء على قاعدات بيانات تابعة للجيش الإسرائيلي، وحذرت سلطات الجيش الجنود من مغبة الرد على رسائل نصية ترسل إليهم من جهات مجهولة مما قد يتيح لجهات معادية خرق هواتفهم.