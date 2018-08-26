دولي

نتنياهو: آن الأوان لكي تدرك أوروبا أننا نحميها

نتنياهو: آن الأوان لكي تدرك أوروبا أننا نحميها
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل هي التي تحمي أوروبا، مضيفاً: "آن الأوان لكي تدرك أوروبا ذلك".

وأوضح موقع (كان) الإسرائيلي، أنه خلال زيارة نتنياهو للكنيس الوحيد في العاصمة فيلينيوس الذي بقي من الكارثة النازية أكد أن الفرق بين ما حصل قبل 75 سنة وبين الوضع اليوم هو أننا نستطيع الدفاع عن أنفسنا.

ورافق رئيس الوزراء خلال زيارته للكنيس وزير خارجية ليتوانيا وممثلون عن الجالية اليهودية المحلية، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).

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