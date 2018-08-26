وفد مصري رفيع المستوى يزور إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

رام الله - دنيا الوطن

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بعد غد الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، إن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا العام الجاري، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية.كما يبحث كذلك، التطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وسبل دعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.