اتحاد الجاليات الفلسطينية: التهدئة بصيغتها الحالية جزء من (صفقة القرن)

ووجه نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا نداءً لحركة حماس للتراجع عن موقفها بإتمام التهدئة لأنها رغبة اسرائيلية لتكريس الانقسام.







ودعا حركة حماس، إلى أن تعي أن الاستمرار في هذا المسار سيضر بالمصلحة السياسية العامة وبمصلحتها أيضا كفصيل فلسطيني، داعياً اياها كذلك للتراجع عن هذه الخطوة وأن تفسح المجال لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في قطاع غزة، وفق قوله.

رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا د .نبيل خير، أن التهدئة التي تتطلع لها حركة حماس بالصيغة الحالية هي صفقة وجزء لا يتجزأ من صفقة القرن.وقال خير، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، إن أي اتفاق مع الاحتلال وفق شروط لا تنتقص من حقوقنا الوطنية يجب أن يتم عبر منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا فهي فقط المخولة بذلك.وأكد خير، فيما يتعلق بصفقة القرن أن الاتحاد العام للجاليات وجه رسالة للمجموعة الأوروبية بعدم التعامل مع هذه الصفقة لأنها مؤامرة على قضيتنا وشعبنا.