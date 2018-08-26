شؤون فلسطينية

أبو هولي: الولايات المتحدة تقدمت على إسرائيل في تصفية المشروع الوطني

أبو هولي: الولايات المتحدة تقدمت على إسرائيل في تصفية المشروع الوطني
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن لا أحد لديه الحق في هذا العالم ليكون وكيلاً عن اللاجئ الفلسطيني ليتنازل عن حق العودة الذي هو حق جماعي وحق فردي.

واعتبر أبو هولي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن الولايات المتحدة باتت تتقدم على اسرائيل في محاولات تصفية المشروع الوطني فهي نقلت السفارة وجففت مصادر تمويل (أونروا) وتعتبر نفسها الآن صاحبة قرار في تصفية قرارات الشرعية الدولية.

وشدد أبو هولي، على الرفض الفلسطيني المطلق لهذا الإجرام بحق شعبنا، مؤكداً أن هذه الخطوات ستذهب أدراج الرياح لأن شعبنا في الداخل والخارج متمسك بحق العودة.

وطالب أبو هولي، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان الأمريكي، مشيراً إلى تواصل الحراك الفلسطيني بهذا الخصوص حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل سيؤكد فيها أن الانحياز الأمريكي سيشطب حل الدولتين وينهي الأمل بإحلال السلام في المنطقة.

أخبار ذات صلة

شاهد: قبل أيام من العام الدراسي.. إقبال على شراء اللوازم المدرسية بغزة

شاهد: قبل أيام من العام الدراسي.. إقبال على شراء اللوازم المدرسية بغزة

اتحاد الجاليات الفلسطينية: التهدئة بصيغتها الحالية جزء من (صفقة القرن)

اتحاد الجاليات الفلسطينية: التهدئة بصيغتها الحالية جزء من (صفقة القرن)

هذا ما سيبحثه وفد فتح مع المسؤولين المصريين واجتماع مهم لمركزية فتح

هذا ما سيبحثه وفد فتح مع المسؤولين المصريين واجتماع مهم لمركزية فتح

عريقات: القيادة لن تقلص ميزانية غزة وأنفقنا 96 مليون دولار الشهرين الماضيين

عريقات: القيادة لن تقلص ميزانية غزة وأنفقنا 96 مليون دولار الشهرين الماضيين

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

مصر تبدأ جولة جديدة من مفاوضات التهدئة وحوارات المصالحة

مصر تبدأ جولة جديدة من مفاوضات التهدئة وحوارات المصالحة

أبو حسنة: من يملك حق تغيير تفويض (أونروا) هي الأمم المتحدة فقط

أبو حسنة: من يملك حق تغيير تفويض (أونروا) هي الأمم المتحدة فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

الخارجية والمغتربين: (صفقة القرن) ضجيج فارغ للتغطية على تعميق الاستيطان

الخارجية والمغتربين: (صفقة القرن) ضجيج فارغ للتغطية على تعميق الاستيطان

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

منوعات

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو&#34;مثير للجدل&#34; حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو"مثير للجدل" حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم &#34;ملحدون&#34;

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم "ملحدون"

فيديو: فنانات مع العلاقات &#34;غير الشرعية&#34;.. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

فيديو: فنانات مع العلاقات "غير الشرعية".. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

محادثة تكشف &#34;حلم&#34; رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

محادثة تكشف "حلم" رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

عربي

وفد مصري رفيع المستوى يزور إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

وفد مصري رفيع المستوى يزور إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن

الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية