أبو هولي: الولايات المتحدة تقدمت على إسرائيل في تصفية المشروع الوطني

واعتبر أبو هولي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن الولايات المتحدة باتت تتقدم على اسرائيل في محاولات تصفية المشروع الوطني فهي نقلت السفارة وجففت مصادر تمويل (أونروا) وتعتبر نفسها الآن صاحبة قرار في تصفية قرارات الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن لا أحد لديه الحق في هذا العالم ليكون وكيلاً عن اللاجئ الفلسطيني ليتنازل عن حق العودة الذي هو حق جماعي وحق فردي.وشدد أبو هولي، على الرفض الفلسطيني المطلق لهذا الإجرام بحق شعبنا، مؤكداً أن هذه الخطوات ستذهب أدراج الرياح لأن شعبنا في الداخل والخارج متمسك بحق العودة.وطالب أبو هولي، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان الأمريكي، مشيراً إلى تواصل الحراك الفلسطيني بهذا الخصوص حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل سيؤكد فيها أن الانحياز الأمريكي سيشطب حل الدولتين وينهي الأمل بإحلال السلام في المنطقة.