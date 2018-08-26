هذا ما سيبحثه وفد فتح مع المسؤولين المصريين واجتماع مهم لمركزية فتح

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، محمد اشتيه، إن وفد حركته المتواجد حالياً بالقاهرة سيجتمع اليوم الأحد مع المسؤولين المصريين للاستماع لوجهة النظر المصرية حول كل القضايا المطروحة.





وأضاف اشتية، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيعقب ذلك موقف من كل المستجدات، مضيفاً: "بعد عودة هذا الوفد سيكون هناك اجتماع لمركزية الحركة لإعطاء التوجيهات المطلوبة في وقت يتابع الرئيس محمود عباس كل التفاصيل المتعلقة بالمصالحة.



وفيما يتعلق بالتهدئة التي تسعى حماس لإبرامها، قال اشتية، إن هذه التهدئة مصلحة اسرائيلية فهي تريد أن تقبض سنداً أمنياً عبر تطبيقها، لافتاً إلى أن التساوق مع هذه التهدئة وما تحتويه من مطار في ايلات أو غيرها هو تساوق مع أمريكا ومشاريعها التصفوية لقضيتنا، وإذا كان هناك مصالحة ستكون التهدئة فيما بعد وإن تمت سيكون هناك إعمار في قطاع غزة.



وأضاف اشتية: "نسعى لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة عبر اتفاق سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية كرزمة واحدة"، مشدداً عتلى أن استمرار المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لشطب قضية اللاجئين والقدس عن الطاولة سيدفع القيادة الفلسطينية للعودة للمربع الأول والمطالبة بحل سياسي على أساس فلسطين التاريخية وليس فقط دولة على حدود عام 67.



وتابع: "لن تستطيع لا أمريكا ولا غيرها شطب قضية اللاجئين ولن نخضع للابتزاز ولن ننتازل عن حق العودة، ونحذر من محاولة اسرائيل اعادة تعريف اللاجيء وتساوق الكونغرس الأمريكي معها واختصار عدد اللاجئين ب 40 ألفا".وأكد اشتية، أن كل هذه المحاولات الأمريكية هي من أجل إرضاء حليفتها اسرائيل ولتنفيذ الشق الأول مما تسمى صفقة القرن، مشيراً إلى أن كل هذه المؤامرات على مشروعنا الوطني ستفشل كما فشل غيرها الكثير ولن تمر بتمسكنا بحقنا وصمودنا على أرضنا ووحدتنا الوطنية.