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الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن

الكشف عن اجتماع سري بين دروز سوريا وإسرائيل في الأردن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، الأحد، عن اجتماع سري عُقد مؤخراً في الأردن بين وفد من الدروز من إسرائيل ووفد درزي من سوريا، طالب فيه السوريون إسرائيل بالتدخل عسكرياً في الحرب الأهلية من أجل إقامة إقليم لإقامة كيان درزي في جنوب سوريا.

وحسب القناة الإسرائيلية، فقد نفى الشيخ موفق طريف، انعقاد مثل هذا الاجتماع وأن فكرة الدولة الدرزية لم تنشأ ولن يتم طرحها كموضوع للمناقشة.

وقال طريف: "لم تطلب الطائفة الدرزية من إسرائيل التدخل العسكري فيما يجري في سوريا، وهو تقرير كاذب يضر بها، وأفراد المجتمع الدرزي في إسرائيل يشعرون بالألم والقلق بشأن مصير إخوانهم في سوريا".

وأضافت القناة إن الشيء الوحيد الذي طُلبَ من إسرائيل القيام به، هو ممارسة نفوذها على روسيا والولايات المتحدة وبلدان أخرى تعمل في سوريا من أجل إطلاق سراح الجنود المخطوفين ومراعاة وضع الدروز في سوريا.

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