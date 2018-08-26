الجيش الإسرائيلي ينشر وسائل ترفيه لجنوده في القواعد العسكرية

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الجيش الإسرائيلي، سلسلة من القرارات الجديدة التي من شأنها تطوير قدرات الجنود العملياتية في الميدان، وذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى وحدات الجيش المختلفة.



وحسب صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، فقد تمخضت هذه القرارات بناء على توصيات لجنة خاصة برئاسة قائد هيئة أركان قيادة المنطقة الشمالية العميد "أشير بن لولو"، حيث أنها تهدف إلى مساعدة عشرات الكتائب المقاتلة في الجيش بدءاً من كتائب المشاة ومروراً بوحدات سلاح البحرية وسلاح الجمع القتالي وانتهاء بكتائب المعابر.هذا ويدور الحديث عن خطة متكاملة سيتم تطبيقها خلال العام الحالي والعام المقبل في جميع الوحدات الميدانية، ومن بين الامتيازات التي سيتم منحها للكتائب المقاتلة في إطار هذه الخطة فسيتم تخصيص مبلغ 150 ألف شيكل لكل كتيبة بالتلائم مع حجم الكتيبة، حيث سيتم تخصيص هذه الميزانية لصرفها على احتياجات الكتيبة.كما سيتم إعطاء كل قائد كتيبة في الجيش بطاقة ائتمانية مشحونة برصيد 40 ألف شيكل سنوياً، كما ستتضمن الخطة أيضا توفير وسائل ترفيهية للجنود المقاتلين في المقرات والنقاط العسكرية المختلفة والمنتشرة على طول الحدود، حيث سيتم وضع مجموعة من وسائل الترفيه في جميع القواعد والنقاط العسكرية بما في ذلك تلفاز وألعاب بلايستيشن.