عريقات: القيادة لن تقلص ميزانية غزة وأنفقنا 96 مليون دولار الشهرين الماضيين

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية لن تقلص ميزانية قطاع غزة، حيث انفق على غزة خلال الشهرين الأخيرين 96 مليون دولار أمريكي.







وأضاف عريقات، لموقع (Ynet) الإسرائيلي: "لم نقلص أي شيء عن قطاع غزة، وبالمتوسط ننفق 105 مليون دولار شهرياً على القطاع، وفي الشهرين الأخيرين انفقنا 96 مليون دولار".



وأضاف عريقات: "أنا لا أعرف ماذا تفعل إسرائيل والولايات المتحدة غير تدمير الفلسطينيين المعتدلين الذين يؤمنون بحل الدولتين، واعترفوا بإسرائيل، ويؤمنون بالتوصل للسلام عبر المفاوضات، وليس عبر العنف".





وحول قرار واشنطن تقليص 200 مليون دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني، قال عريقات: "القرار حرب على الفلسطينيين، نتنياهو وترامب يعتقدون أنهم يستطيعون إزاحة قضية القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وعلى العكس، يريدون جعل المستوطنات شرعية، والتخلي عن حل الدولتين وفق حدود 1967، وهم يعتقدون أن الفلسطينيين يقبلون ذلك".وشكك عريقات، في تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها أن إسرائيل ستدفع ثمن مرتفع للفلسطينيين مقابل نقل السفارة للقدس، قائلاً: "أنا لا أعلم ما هو مقصده، يجب أن يكون واضح لكم وللأمريكيين، بدون القدس عاصمة فلسطين، لن يكون سلام مطلقاً، نحن اعترفنا بحق إسرائيل بالوجود في أمن وسلام وفق حدود العام 1967، إسرائيل تقتل الفلسطينيين، وتصفهم بالإرهابيين، وتحول القتلة لضحايا، والضحايا لإرهابيين، هذه السياسية لا تخدم أي هدف سوى زيادة حجم دائرة العنف".