شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
 ألقت الشرطة، اليوم الاحد، القبض على احد الأشخاص اثناء قيامه بترويج العملة المزيفة في أسواق مدينة الخليل. 

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة: “بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرقة عمليات الشرطة من قبل صاحب احد المحال التجارية مفاده وجود شخص يقوم بترويج عملة مزيفة ويحاول شراء حاجيات بها من محله، على الفور تحركت دورية شرطة المباحث للمكان لإلقاء القبض على المشتبه به وضبط ما بحوزته من عملة مزيفة”. 

وأضاف البيان بانه ولدى وصول شرطة المباحث العامة للمكان قامت بإلقاء القبض على المشتبه به وضبطت بحوزته مبلغ 1200 شيكل من فئة الـ 200 شيكل الجديدة والتي تبين بعد فحصها بانها عملة مزيفة، حيث افاد المشتبه به بعد سماع أقواله بحيازتها ومحاولة ترويجها. 

هذا واكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته مع المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

مصر تبدأ جولة جديدة من مفاوضات التهدئة وحوارات المصالحة

مصر تبدأ جولة جديدة من مفاوضات التهدئة وحوارات المصالحة

أبو حسنة: من يملك حق تغيير تفويض (أونروا) هي الأمم المتحدة فقط

أبو حسنة: من يملك حق تغيير تفويض (أونروا) هي الأمم المتحدة فقط

البريم: موافقة مبدئية على تفعيل الممر الآمن بين الضفة وغزة ضمن اتفاق التهدئة

البريم: موافقة مبدئية على تفعيل الممر الآمن بين الضفة وغزة ضمن اتفاق التهدئة

الخارجية والمغتربين: (صفقة القرن) ضجيج فارغ للتغطية على تعميق الاستيطان

الخارجية والمغتربين: (صفقة القرن) ضجيج فارغ للتغطية على تعميق الاستيطان

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل

الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة في الخليل

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

أبو هولي: ليس من حق أحد في العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا

الخارجية والمغتربين: (صفقة القرن) ضجيج فارغ للتغطية على تعميق الاستيطان

الخارجية والمغتربين: (صفقة القرن) ضجيج فارغ للتغطية على تعميق الاستيطان

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 7761 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

ادعيس: اليوم يَكتمل دخول حجاج المحافظات الشمالية إلى أرض الوطن

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

الخضري يُناشد المانحين لتمويل بناء 2000 منزل في غزة دُمرت بعدوان 2014

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

الدفاع المدني يُطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل (فيسبوك)

منوعات

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

خوفاً من الولادة القيصرية.. كلوي كاردشيان تقطع الغذاء عن جنينها

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

الألم يدفع بلقيس لهذا التصرف لأول مرة على المسرح

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو&#34;مثير للجدل&#34; حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

شاهد احتفالات النجوم بعيد الأضحى..وفيديو"مثير للجدل" حذفه فنان معروف بعد نشره بدقائق

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

في مقال قبل 44 عاماً.. نجاة الصغيرة: أتمنى الغناء في هذه المدينة الفلسطينية

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم &#34;ملحدون&#34;

فيديو: 9 فنانين لم تكن تعرف أنهم "ملحدون"

فيديو: فنانات مع العلاقات &#34;غير الشرعية&#34;.. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

فيديو: فنانات مع العلاقات "غير الشرعية".. وإحداهن تريد طفلا بدون زواج

محادثة تكشف &#34;حلم&#34; رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

محادثة تكشف "حلم" رشا الحسن قبل وفاتها الغامضة بيوم.. وما علاقة رفيف الياسري؟

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

خبر صادم.. لن يكون لهاري وماركل الحق في حضانة أطفالهما.. وهذا السبب

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

شاهد: حلا شيحا بصور جديدة أكثر جرأة عبر انستجرام

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

عربي

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

لتطبيق سياسة توطين الوظائف.. الكويت تُلغي عقود عمل لثلاثة آلاف وافد

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

روسيا تعرض إدخال قواتها 20 كلم ضمن الأراضي اللبنانية

سعوديون يُطالبون بتمديد الإجازة الصيفية

سعوديون يُطالبون بتمديد الإجازة الصيفية

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا

السعودية: جون ماكين كان بطلًا وصديقًا عظيمًا لنا