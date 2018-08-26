شؤون فلسطينية

مصر تبدأ جولة جديدة من مفاوضات التهدئة وحوارات المصالحة

مصر تبدأ جولة جديدة من مفاوضات التهدئة وحوارات المصالحة
اتفاق المصالحة في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، جولة جديدة من مفاوضات المصالحة بين قيادات من حركتي فتح وحماس، بعد تراشق إعلامي حدث بين قيادات الحركتين.

وقالت صحيفة (العربي الجديد): إنه سيتم كذلك، استئناف المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط المصري، بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإسرائيل، حول التهدئة.

وتلقت حركة فتح، دعوة مصرية رسمية لإطلاع الحركة والسلطة الفلسطينية على الجهود التي تقوم بها القاهرة في ملفي المصالحة والتهدئة، حيث يزور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وعضوا اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وروحي فتوح، مصر من أجل ذلك.

ونقلت الصحيفة، عن قيادي في حركة حماس (لم تسمّه)، قوله: إن بعض قياديي الحركة في الخارج، سيتوافدون على القاهرة خلال الساعات المقبلة، للانضمام إلى المشاورات التي ستبدأ منتصف الأسبوع الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن السلطة الفلسطينية، ما زالت متمسكة بموقفها الذي يشترط قيادة وفد الفصائل في مفاوضات الهدنة غير المباشرة مع إسرائيل، التي تتم برعاية مصرية.

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