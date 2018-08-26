أبو حسنة: من يملك حق تغيير تفويض (أونروا) هي الأمم المتحدة فقط

خاص دنيا الوطنأكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب قرار 302 لعام 1949، لافتاً إلى أنه من يملك حق تغيير تفويض الوكالة أو وضعية اللاجئ، هي الأمم المتحدة فقط.وأضح أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، رداً على نية حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء حق العودة، ووكالة (أونروا)، أن من يريد تغيير الوكالة، فليذهب إلى الأمم المتحدة.وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أكد أن حكومة ترامب، ستُعلن خلال الأيام المقبلة عن سياسة جديدة، تقضي بإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتقويض وكالة (أونروا).